صور- البلاى سوت تنتشر فى مصايف 2021

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جدة - نرمين السيد - وتساعد موضة "البلاى سوت" فى منح مرتديتها إطلالات أنثوية أنيقة وجذابة ومريحة خلال فصل الصيف، ويستعين الكثير بها فى مصايف 2021.
و"البلاى سوت" عبارة عن جمبسوت بسراويل قصيرة، وتتسم تلك الموضة بطابع عملى، وجاء تصنيعها بمختلف الأشكال والأنواع منها الكتان أو الكروشيه أو الجينز.
وتمنح "البلاى سوت" المصنوعة من الكتان مرتديتها بطابع أنيق وخصوصا عند اكتسائها بالألوان الطبيعية مثل البيج والبنى أو الأزرق.
بينما تتناسب المصنوعة من الجينز مع الإطلالات العملية، ولكن المصنوعة من الكروشيه تمتاز بطابعها الصيفى المتحرر والتى يمكن ارتدائها فى المصايف.
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