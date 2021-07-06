مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف أوبو الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح هاتفها الجديد فى 21 يوليو الجارى فى مؤتمر بدولة تايلاند ثم يطرح بعدها فى الأسواق العالمية. وأعلنت عن مزايا هاتف "OPPO Reno6 Z" والذى يأتى بشاشة ن نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة بالإضافة إلى أنها محمية بطبقة من نوع Gorilla Glas 5 مقاومة للخدش والكسر. ويزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وفقا لموقع Gizmochina. وسيحتوى هاتف أوبو OPPO Reno6 Z ، على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.

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