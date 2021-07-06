بمادة ذكية.. باحثون يطورون روبوت لإصلاح عطله ذاتيا

جدة - نرمين السيد - وقام العلماء بتزويد الإنسان الآلى بمادة رغوية ذكية تمكنه من الشعور بالأشياء القريبة وإصلاحها إذا أصيب بعطل، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وتسمى تلك المادة "آيفوم" وهى عالية المرونة صنعت من مادة الفلورو بوليمر مع مركب يخفض انشداد السطح، وقال عنها العلماء إنها تمكن المادة ذات الطابع الإسفنجي من أن تتجمع بسهولة كوحدة واحدة إذا تعرضت للقطع.

وأوضح الباحث الرئيسى بنجامين تى، قائلا: "إن جزيئات المادة تتقارب داخل مصفوفة البوليمر عند الضغط مما يغير من خصائصها الكهربائية"، وتابع أنه بالإمكان رصد هذا التغير عن طريق أقطاب كهربائية موصلة بجهاز كمبيوتر يبلغ الإنسان الآلى بما يتعين عليه فعله.

وأضاف أنه عند تقريب إصبعه من جهاز الاستشعار يتمكن الروبوت من قياس المجال الكهربائى والاستجابة له، وتساعد تلك الخاصية فى رصد قدر واتجاه القوة المبذولة، مما قد يجعل الإنسان الآلى أكثر ذكاء وتفاعلية.

وقال أن مادة بوليمر هى الأولى من نوعها التى تجمع بين خصائص الالتئام الذاتى والشعور بالقرب والضغط، وهو يأمل وفريقه، بعد أن أمضوا عامين فى تطوير هذه المادة، أن تستخدم بشكل عملى فى غضون خمس سنوات، كما من الممكن أن تسمح لمستخدمى الأطراف الصناعية من استخدامها بشكل أفضل.