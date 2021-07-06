لتدليل بشرتك فى الصيف.. ماسكات مرطبة ومنعشة

جدة - نرمين السيد - وتتسبب أشعة الشمس والأتربة والعرق فى تكوين التراكمات على الجلد، وسد مسام البشرة وغيرها من المشاكل.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تستعيد للبشرة نضارتها كما تساعد على ترطيبها وانتعاشها وسط الأجواء الحارة خلال فصل الصيف، منها:

-وصفة الفازلين والنشا:

يجب خلط ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة من النشا وزيت الزيتون ومار الورد و2 ملعقة من عصير الليمون، ثم وضعها على البشرة فى الليل لمدة ساعة ثم غسل الوجه بماء الورد.

-وصفة لبن الزبادى:

يتم تحضيرها من خلال مزح 2 ملعقة كبيرة من الزبادى وتترك على الوجه حتى تجف.

-وصفة العسل بماء الورد:

تُخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير البرتقال وملعقة كبيرة من ماء الورد، وتوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم شطفها بالماء الفاتر.

-وصفة الموز وزيت جوز الهند والعسل:

تعد من أهم الوصفات المرطبة خلال الصيف، وذلك عن طريق مزج صف حبة من الموز المهروس مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل جيداً، ووضعها على الوجه حتى تجف ثم شطفها بالماء الفاتر.