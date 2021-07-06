فى يوم القبلة العالمى.. قواعد واتيكيت لا غنى عنها فى زمن الكورونا

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "thedailybeast" فهناك قواعد لتقبيل الأصدقاء ومنها:

يفضل تقبيل الأصدقاء فى الشارع، مرة واحدة فقط وعلى الخد، لأنه يمكن ألا يفضل الشخص الآخر التحية بالقبلات، ولا يفضل عند تقبيل أحد الأشخاص على الخد، أن تكون الشفاه مربكة، لأن هذا يتسبب فى شعور الآخر بالإحراج، كما يفضل أيضا أن تقبل الشخص الآخر فى أسرع وقت، حتى لا تسبب له الشعور بالحرج.

وينصح عند إلقاء التحية على الآخر بتقبليه فى الخد الأيمن ثم الأيسر، حتى لا تتسبب فى إرباكه.

ويفضل الامتناع عن التقبيل والاكتفاء بإلقاء التحية باليد عند إلقاء التحية بين السيدات، حتى لا تتسبب إحداهن فى تلطيخ وجه الأخرى بأحمر الشفاه، وعند إلقاء التحية يفضل عدم التقبيل على الهواء، لأنك قد توحى للشخص الآخر بأنك لا تريد تقبيله لاشمئزازك منه، لذا إذا كنت لا تريد تقبيل الشخص اكتفى بتحية اليد.

ويفضل عدم تقبيل أحد عند إصابتك بأحد الأمراض مثل فيروس كورونا وذلك لحماية الشخص الآخر.