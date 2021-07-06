فيديو.. تسريبات تكشف مواصفات iPhone 13

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "ناين تو فايف ماك" المتخصص بأخبار أجهزة أبل مقطع الفيديو، تم الكشف عن أن آيفون 13، سيحتوى على مجموعة أقوى من المغناطيس فى الخلف بتقنية MagSafe.

ويوضح الفيديو أن هذه التقنية توفر إمكانية الشحن اللاسلكى لأجهزة ذكية أخرى مثل سماعات "إير بودز".

‏وأبرز مواصفات آيفون 13 المتوقعة أن الألوان ستكون الجرافيت وأسود رمادى مع درجات لؤلؤية، والذهبى، والفضي، والبرتقالى.

ونظام التشغيل سيكون IOS14 وداخل هاتف iPhone 13 الجديد معالج سداسى النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر.

ويضم هاتف iPhone 13 الجديد معالج رسومى GPU رباعى النواة و8 جيجات رامات وذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيرابيت (أكبر ذاكرة داخلية لهاتف محمول فى العالم) ويحتوى على سماعات ستريو، ومقياس الضغط الجوى.