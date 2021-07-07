بريطانى ادعى الشلل للحصول على تعويض 1.5 مليون جنيه استرلينى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اتهم الرجل سلطات بلاده بالتسبب بإعاقة أقرب إلى الشلل إثر تشخيص خاطئ، قبل أن تكشفه كاميرات سرية وتفضح أمره وتظهره يتسوق وينقل الأثاث خلال العطلة فى إسبانيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2013 عندما اشتكى دارين دوميت من ألم فى ظهره، فتوجه إلى مستشفى "ديانا" فى مدينة غريمسبى لكن الأطباء فشلوا فى تحديد الأعراض فورا، وبعد أيام تم تشخيص حالته وعلاجه بعدما اكتشف أنها "متلازمة الفرس" والتى كان من الممكن أن تتسبب فى شلل إذا لم تعالج سريعا.

وقدم دوميت دعوى تعويض ضد المستشفى بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، وادعى أن إعاقته تعنى أنه بالكاد يستطيع المشي، ويحتاج إلى كرسى متحرك أو إطار للمشى للتجول.

وأقر المسؤولون بهيئة الصحة البريطانية بالمسؤولية عن التأخير لكنهم رفضوا القيمة التعويضية المبالغ فيها، إلا أن محققين يتبعون للهيئة اشتبهوا فى الأمر، وبدأوا فى مراقبته منذ عام 2017، ونجحوا لاحقا فى الحصول على صور لدوميت ينقل أثاثا من شاحنة إلى منزله فى غريمسبى بإنجلترا من دون أى مساعدة، إلى جانب صور أخرى يستمتع فى جولة سياحية له بإسبانيا مع زوجته، ولا تبدو عليه أى مظاهر الإرهاق أو الألم.

وبعد القبض عليه وإحالته للقضاء، قررت المحكمة أخيرا سجنه لمدة 29 أسبوعا بتهمة ازدراء المحكمة والاحتيال للحصول على تعويض مالى من دون وجه حق.

كما سيتعين عليه أيضا أن يدفع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية نحو 85.000 جنيه إسترلينى تعويضا، ومن الممكن أن تنضم إليها لاحقا فواتير المحامين الخاصة بقضية ازدراء المحكمة.