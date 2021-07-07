الوحيدة فى مصر .. اعرف مزايا دراجة رياضية ثمنها يوازى السيارات الفارهة

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وهذه الدراجة حققت طفرة غير مسبوقة من ناحية التصميم والشكل والخامات، حيث يقول سليمان هانى، المتخصص والخبير فى مجال السيارات، إن الدراجة الرياضية "دوكاتى ديافل لامبورجينى" تعد فريدة من نوعها، لكونها صممت بجنوط مسبوكة، وخفيفة وذات تصميم جديد يُشبه جنوط السيارات.
وأضاف، فى تصريحات له، أن مصر بها دراجة رياضية واحدة فقط من أصل 630 دراجة على مستوى العالم، لافتا إلى أن مزايا هذه الدراجة الرياضية أنها مصنعة بخامات خفيفة وعالية القيمة مثل ألياف الكربون، حيثُ أن هذا أيضًا مستوحى من السيارة الرياضية الفائقة.
ولفت إلى أن هذه الدراجة لديها مظهر جذاب وشديد التميز الذى يُعد الطابع التصميمى لها، مشيرا إلى أن أبرز ما يميز هذه الدراجة الرياضية وجود ألياف الكربون فى غطاء كاتم الصوت والجناح الخلفى وغطاء الخزان المركزى وغطاء المقعد والتابلوه وإطار المصباح الأمامى.
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