نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. مصادمة بقليوب وزحام بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، والطرق المؤدية إليهما.

وكشف صابر عن وجود مصادمة بمنزل كوبرى قليوب بالطريق الزراعى للقادم من الزراعى وكفر أبو جمعة إلى محافظة القاهرة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى المرج والخصوص وكذلك أعلى المنيب المتجه للأوتوستراد.

وتوجد بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأشار إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادمين من فيصل إلى مناطق الدقى، كما يفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

بينما تشهد محافظة القاهرة زحاما فى مناطق الفنجرى ومدينة نصر وأعلى كوبرى المطرية المتجه إلى الحلمية ومصر الجديدة، ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة بشكل جيد، ومطلع كوبرى السيدة عائشة المتجه إلى مجرى العيون ومتجه إلى مناطق القلعة ويمكن استخدام منطقة الملك الصالح.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.