لضمان سعادة طفولية فى المصيف.. تحذيرات ونصائح مهمة للأمهات

جدة - نرمين السيد - وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى ضرورة الحصول على القسط الكافى من النوم.

وأوضح أن عدم النوم فى المصيف يعمل على فقدان الشخص لطاقته، وذلك يعجزه عن الاستمتاع بالمصيف، مؤكدا أهمية مشاركة الأطفال للكبار فى بعض الألعاب والعكس.

وعن مشاهدة الطفل للتلفاز، نصح رفعت الأمهات بتركهم يستمتعون، ولكن يجب متابعة المحتوى والوقت واعتدال الجسم، ثم جعل هناك فواصل، أى إشغال الطفل بتصرف آخر.

وخاطب الاستشارى الوالدين بعدم استخدام الهواتف طوال الوقت، حتى ينعكس ذلك على الطفل ويترك الهاتف بجانبه للاستمتاع بالوقت العائلى وتعوده على تقليل استخدامه.