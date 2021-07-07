لمنافسة العمالقة.. نوكيا تكشف عن مميزات هاتفها الجديد «Nokia G20»

جدة - نرمين السيد - وكشفت نوكيا عن أبرز المواصفات التى تميز هاتفها الجديد "Nokia G20" سواء الكاميرا الرباعية أو بطاريته الكبيرة أو سعره المميز.

ويأتى الهاتف بشاشة يبلغ قياسها 6.5 بوصة من نوع LCD، وفقا لما جاء فى موقع "GSMarena".

ويحتوى الهاتف على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، والتى يمكن توسعتها من خلال microSD.

ويقترن "Nokia G20" ببطارية كبيرة بقوة 5050 ميللى أمبير فى الساعة، وسيأتى بخيار اللونين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى سعره الذى يبلغ 175 دولار.