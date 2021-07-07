فى اليوم العالمى للشوكولاتة.. أغرب نكهاتها حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتتميز الشوكولاتة باحتوائها على مضادات أكسدة تساعد على تعزيز مناعة الجسم، بالإضافة إلى دورها فى تحسين المزاج ومعالجة الاكتئاب. وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن للشوكولاتة نكهات غريبة متوفرة فى مختلف أنحاء العالم، ومن بين النكهات الغريبة للشوكولاتة، وفقا لموقع "twistedfood": -شوكولاتة بالبصل والجبن: قدمت شركة أيرلندية شوكولاتة مصنعة بطريقة غريبة، والتى عبارة عن قطع شيكولاتة حليب مغطاة بالجبن وقطع أخرى بنكهة البصل. -شوكولاتة المشروم: من المعروف فى كولومبيا شوكولاتة المشروم الغنية بالبروتين والكافيين، وتساعد فى شحن الطاقة وزيادة التركيز. -شوكولاتة بالسمك: اكتسب هذا النوع من الشوكولاتة شعبية كبيرة فى نيوزيلندا، وتعتبر من أشهر منتجات الحلويات هناك، ويتراوح سعرها من 21 إلى 30 دولارا أمريكيا. -شوكولاتة بالبطاطس: تمكنت شركة فى النمسا من تصنيع شوكولاتة بكهة جديدة بطعم البطاطس والأفودكا. -شوكولاتة بالفاصوليا: -قدمت إحدى الشركات المتخصصة فى اليابان، شوكولاتة بنكهة الفاصوليا الحمراء.

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