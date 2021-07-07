اختبار قرصة الجلد سيخبرك ما إذا كنت تعانى من الجفاف

جدة - نرمين السيد - هناك اختبار بسيط للتعرف على ما إذا كنت مصاباً بالجفاف ولا يستغرق سوى ثانيتين، يعرف هذا الاختبار باسم "تورغور"، أو ببساطة أكثر، "اختبار قرصة الجلد"، ويعتمد الاختبار على قرص الجلد الموجود على إصبعك وملاحظة المدة التى يستغرقها للعودة لوضعه الطبيعى.





وجرى التشارك فى هذا الاختبار عبر تطبيق "تيك توك" من جانب الدكتور كاران راج الذى نشر فيديو لكيفية إجراء الاختبار أمام متابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين، حسب صحيفة "ميترو" اللندنية.

وبحسب "الشرق الأوسط"، شرح الدكتور راج أن ذلك أسلوب معروف للتعرف بسرعة ما إذا كنت بحاجة لشرب مزيد من الماء، وعندما يتميز جسدك بمستوى مناسب من المياه، يتسم الجلد بمرونة ويعود لوضعه الطبيعى سريعاً.

وفى الفيديو، يشرح الراوى الأصلى "يهدف اختبار الجفاف للتعرف على مقدار الجفاف الذى تعانى منه، ومن أجل أداء هذا الاختبار، عليك بالضغط على طرف إصبعك، وإذا عاد فإن هذا يعنى أنك رطب، أما إذا ضغطته وظل قائمًا على هذا النحو، فهذا يعنى أنك تعانى من الجفاف".

وشرح الدكتور "راج"، أن هذا يعرف باسم اختبار قرصة الجلد أو اختبار (تورغور)، وكلما كانت كمية المياه بجسدك أعلى، يعود الجلد على الفور إلى وضعه الأول بعد قرصه.

وأضاف : "أما إذا كان جسدك يعانى من الجفاف، فإنه يفقد مرونته ويستغرق بعض الوقت للعودة إلى وضعه الطبيعى وتزداد احتمالات أن يتكوم على نفسه".

ويذكر أنه فى هذا الصدد أن كمية المياه المثالية التى يتعين على المرء تناولها يومياً من الموضوعات التى يثار حولها جدل مستمر بين خبراء الصحة، وقد أعلنت بعض السلطات الصحية أن تناول لترين من الماء يوميًا الأقرب إلى الصواب، لكن هذه التوصية لا تستند إلى معايير علمية.