روس كوسموس: جسم مجهول سيمر بمحطة الفضاء الدولية من مسافة قريبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن الجسم المجهول الذى من المتوقع أن يمر على مقربة من محطة الفضاء الدولية غدا الخميس سيقترب منها لمسافة تساوى ثلث المسافة المعلن عنها سابقا.





وذكرت الوكالة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها تواصل متابعة الجسم الذى يعتقد أنه من النفايات الفضائية، لافتة إلى أن البيانات الجديدة من النظام المؤتمت للإنذار بالحالات الخطرة فى الفضاء تشير إلى أن أدنى مسافة بين الجسم ومحطة الفضاء الدولية ستبلغ 1.5 ألف متر فقط، مقارنة بأكثر من 4.5 ألف متر أعلن عنها سابقا. ومن المتوقع حسب بيانات "روس كوسموس"، أن يقترب الجسم من محطة الفضاء الدولية فى الساعة الـ16:16 من يوم غد بتوقيت موسكو.

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