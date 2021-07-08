هونور تطرح هاتفها الذكى الجديد X20 SE بإمكانيات متطورة

جدة - نرمين السيد - يأتى الهاتف بشاشة تبلغ 94.2% بالنسبة إلى جسم الجهاز، كما أن قياسها 6.6 بوصة وبدقة وضوح 2400 x 1080 بيكسل.

يشتمل هاتف X20 SE الجديد، على كاميرا أمامية "سيلفى" بدقة 16 ميجابيكسل، ووحدة وحدة ذات ثلاث كاميرات من الخلف بتصميم بيضاوى، أولها، الكاميرا الرئيسية وتعمل بدقة 64 ميجابيكسل، والأخرى كاميرا العمق بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

معالج هاتف هونور الجديد من نوع ميدياتيك Dimensity 700 ثمانى النوى ومودم 5G، كما أن به بطارية سعتها 4000 مللى أمبير ساعة، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 22.5 وات.

يعمل الهاتف الذكى بنظام التشغيل Magic UI 4.1 الذى يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11، ويدعم بطاقتى SIM"، بالإضافة إلى تقنيتى البلوتوث 5.1، والواى فاى 5، كما أن به منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم.

ويتوفر الهاتف الذكى X20 SE الجديد بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 و8 جيجابايت.