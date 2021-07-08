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صور - أزياء تناسب أجواء صيف 2021 

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أحمد رمضان 2021-07-08 10:26 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتصدرت الملابس الملونة التى تتميز بألوانها الوردية أجواء صيف هذا العام شديد الحرارة، مع بعض الإكسسوارات التى تزيد الإطلالة جمالا وحيوية.

أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 
أزياء صيف 2021 

روس كوسموس: جسم مجهول سيمر بمحطة الفضاء الدولية من مسافة قريبة

وظهرت التصميمات بأشكال متنوعة يمكن أن تتناسب مع أذواق المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة غير تقليدية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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