يناصيب.. ممرضة تفوز بـ107 ملايين دولار وترفض ترك وظيفتها

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جدة - نرمين السيد - وقالت الممرضة إنه على الرغم من المكسب المالى الكبير الذى حصلت عليه، إلا أنها لن تترك وظيفتها، خاصة بعد أن حققت مكاسب مالية هائلة فى يناير من عام 2019.
وأوضحت، أنها كانت مثل الكثير من الاستراليين الذين يحلمون بالفوز باليانصيب فى يوم من الأيام، موضحة: "كنت مثل أى شخص آخر، اشتريت التذاكر اليناصيب وعدت إلى فعل ما كنت أفعله ونسيت الأمر تمامًا".
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