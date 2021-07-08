Optimus 2.. ساعة ذكية قد تنهى عصر الموبايلات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الساعة الجديدة تعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10.7، وينبض بداخلها معالج Helio P22 ثمانى النوى ويعمل بسرعة تصل إلى 2.2 هرتز. ومن بين أهم مميزات الساعة الذكية الجديدة: الساعة تحمل تقنية البلوتوث 5.0. بها ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت. بها ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت. تدعم الاتصالات الهاتفية الجوالة 4G. بها نظام GPS وGlonass وBeidou لتحديد المواقع الجغرافية. تحتوى على كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل، يمكن تدويرها بزاوية 90 درجة، مع فلاش وعدسة سونى IMX214. بها مستشعرات لقياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين فى الدم وتتبع النوم. هونور تطرح هاتفها الذكى الجديد X20 SE بإمكانيات متطورة بها بطارية سعة 1260 مللى أمبير/ ساعة. يمكن تزويد الساعة الذكية بالطاقة الكهربائية أثناء التنقل عن طريق باور بانك. شحن البطارية ينتهى بعد يومين فى وضع 4G العادى، ومن 3 إلى 5 أيام فى وضع التشغيل 4G-Lite.

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