ناسا ترسل مركبة شحن إلى المحطة الفضائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن الوكالة "تخطط ناسا لإرسال مركبة أخرى من نوع Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية فى أغسطس القادم، هذه المهمة ستكون المهمة التجارية رقم 16 التى يتم فيها اعتماد هذا النوع من المركبات لإيصال الحمولات إلى المحطة ".

وتبعا للبيان فإن المركبة من المفترض أن ترسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع Antares، وسيطلق الصاروخ مع المركبة فى 10 أغسطس القادم من القاعدة الفضائية التابعة لناسا فى جزيرة والوبس قبالة سواحل فرجينيا، بتمام الساعة 17:55 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة (11 أغسطس 00:55 بتوقيت موسكو).

وستحمل المركبة إلى المحطة طابعة ثلاثية الأبعاد يمكنها استخدام مواد تشبه تربة القمر، وجهاز يعتمد تقنيات جديدة يستخدم فى تنقية الهواء من ثانى أوكسيد الكربون، إضافة إلى معدات سيتم تركيبها على الهيكل الحامل للألواح الشمسية المثبتة على السطح الخارجى للمحطة.

وكانت ناسا قد اطلقت آخر مركبة من نوع Cygnus إلى المحطة الفضائية فى فبراير العام الجارى، وبعد أن أتمت هذه المركبة مهمتها هناك انفصلت عن المحطة لتعود نحو الأرض فى 29 يونيو الماضى.