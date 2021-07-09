كاليفورنيا تدعو سكانها إلى ترشيد الاستحمام

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم فى مؤتمر صحفى: "إننا نعانى من الجفاف منذ عامين، ونأمل أن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التى كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير وأن يخفضوا طوعيا استخدام المياه بنسبة 15%، ليس فى المنازل فحسب، بل أيضًا فى المجالات الصناعية والتجارية والزراعية".

وطالب الحاكم سكان كاليفورنيا بتقليل رى مروج العشب الأخضر، وتقليل فترات الاستحمام.

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وأعلن الحاكم أن خمسين من أصل 58 مقاطعة فى كاليفورنيا تخضع الآن لإجراءات الطوارئ، وتشمل عواقب الجفاف، زيادة مخاطر الحرائق فى منطقة دمرتها سابقا حرائق الغابات الهائلة خلال السنوات الأخيرة.