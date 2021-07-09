مقترح لإرسال مروحية غير مأهولة إلى الزهرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن هذه الأطروحات جاءت نتيجة لتطور تقنيات الطيران، وأصبحت أجهزة الطيران غير المأهولة تستخدم على نطاق واسع، وتدرس حالياً إمكانية استخدام مروحية كروية الشكل ضمن بعثة المحطة الفضائية التى ستهبط على سطح كوكب الزهرة لدراسة سطحه وبراكينه".

ومن المفترض أن يبلغ قطر هذه المروحية الكروية المصنوعة من التيتانيوم 70 سم، وتكون مغطاة بعازل حرارى لحماية الأجهزة والمعدات التى بداخلها من حرارة الكوكب المرتفعة.

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ويقترح الباحثون وضع بطانة من مادة الهلام الهوائى أو إيروجل العازلة للحرارة مع إضافة أكسيد التيتانيوم سمكها 10 سم للحفاظ على المروحية.