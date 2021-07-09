 صور - BMW تبتكر جهاز كشف الأفكار 

جدة - نرمين السيد - ويعمل المقعد بتقنيات الذكاء الاصطناعى القادر على "استقراء" احتياجات اللاعب، وبالتالى ضمان عدم اضطراره إلى إجراء أى ضبط بنفسه، فعلى سبيل المثال إذا زاد الضغط على مساند الذراعين، فيتم خفضه تلقائيا لتجنب نقاط الضغط.
كما يتمتع مقعد الألعاب الثورى بوظيفة التدليك، ولم تفصح BMW عن سعر مقعد الألعاب "The Rival Rig" الجديد.
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