جوجل تحظر 25 تطبيق أندرويد.. ينبغى حذفها لتتجنب خسارة أموالك

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الدفعة الأخيرة أولئك الذين يحاولون كسب المال من خلال أحدث حالات جنون تعدين العملات المشفرة. وازدهر هذا النوع الجديد من العملات عبر الإنترنت فى السنوات الأخيرة مع محاولة أعداد هائلة من الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع.

ويستخدم تعدين العملة المشفرة (AKA - تعدين التشفير) قوة معالجة أجهزة الكمبيوتر لحل المشكلات الرياضية المعقدة التى تتحقق من معاملات العملة المشفرة، ثم تتم المكافأة بكمية صغيرة من العملات المشفرة.

وزعمت التطبيقات التى حُظرت مؤخرا بواسطة جوجل، أنها تقدم خدمات التعدين التى تدر المال مقابل رسوم شهرية.

وبمجرد تسجيل الدخول، يزود المستخدم بلوحة معلومات النشاط التى تعرض مدى جودة أداء التطبيق والأموال التى يتم جنيها.

ومع ذلك، فقد كان جزءا من عملية احتيال معقدة مع فريق الأمان فى مختبر Lookout Threat، الذى اكتشف أنه - بعد أن دفع المستخدمون الاشتراك - لم يحدث أى تعدين فعلى فى السحابة الإلكترونية.

وأزيل ما مجموعه 25 تطبيقا من سوق جوجل الرسمى عبر الإنترنت، مع تحذير Lookout من أن أكثر من 100 تطبيق لا يزال متاحا عبر متاجر الجهات الخارجية التى تسمح بتحميل التطبيقات على الأجهزة.

وبناء على تحليل Lookout، يُعتقد أن المجرمين خدعوا أكثر من 93.000 شخص وسرقوا ما لا يقل عن 350 ألف دولار.

وتُقسّم هذه الأموال بين المستخدمين الذين يدفعون مقابل التطبيقات، مع شراء تحديثات وخدمات وهمية إضافية. وصنف Lookout الآن هذه التطبيقات إلى عائلتين متميزتين سميّت BitScam وCloudScam.

وبمجرد إخبار جوجل بالمشكلة، قامت على الفور بإزالة هذه التطبيقات من متجر "بلاى": Top Coins ، Mr Bitcoin ، Star BTC ، Bitcoin Burn ، Moon BAT ، Bito Holic ، Bito Hash ، BitHash ، Multi Coins ، BitcoinCash Miner Airdrop ، Bright Miner ، Pink BTC ، XMR Miner ، COIN Master ، ETHMINER PRO ، crypto cloud mining pro ، Btc Miner pro ، Bito Miner ، Mining Machine ، BTC CLOUD ، BTC Cash ، Black Crypto ، Cloud Mining ، Crypto Pro-Miner.