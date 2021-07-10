دراسة بريطانية تشير إلى بدء مخاطر قصور وظائف القلب فى سن مبكرة

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة، نُشرت فى عدد يوليو من المجلة الطبية البريطانية، أن عوامل الخطر مثل ضغط الدم المرتفع، السكر، التدخين، تزيد من مخاطر الإصابة بفشل وظائف القلب لدى الأفراد الصغار ومتوسطى العمر مقارنة بالأشخاص الأكبر سنًا.





تؤكد النتائج المتوصل إليها على الحاجة إلى تدخلات سلوكية ودوائية فعالة يمكن أن تخفف عوامل الخطر لمنع فشل القلب فى المستقبل. وقال الدكتور سانجيف شاه، الاستاذ فى "المركز الطبى لأمراض القلب"، فى لندن :" إذا ركزنا على هؤلاء الأفراد الأصغر سنًا ومتوسطى العمر وقللنا من السمنة ، وضغط الدم المرتفع ، والسكر ، والتدخين ، فقد نتمكن من إحداث فرق كبير". وأضاف شاه: تعد قصور وظائف القلب السبب الرئيسى لدخول المستشفى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وهو جزء من سبب اعتباره عادةً مرضًا مرتبطًا بالشيخوخة من قبل الأطباء.. ومع ذلك، فقد شهد العقد الماضى عددًا متزايدًا من الحالات لدى الشباب ومتوسطى العمر، ما استلزم إجراء فحص دقيق لعوامل الخطر فى هذه الفئة من السكان".

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