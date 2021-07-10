رواد النيل: بدء الدورة الثالثة لحاضنة التطبيقات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - ذكرت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزى المصرى، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، أنه تم بدء فعاليات الدورة الثالثة لحاضنة التطبيقات التكنولوجية بمشاركة 10 شركات ناشئة وصغيرة برمجيات تحت رعاية بنك قناة السويس.





وقال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل - فى تصريحات له اليوم السبت - إن الحاضنة تساعد الشركات المحتضنة على تعديل نموذج العمل الخاص بما يساعدها على تطوير أعمالها وأنشطتها وبتكلفة منخفضة.

وتضم قائمة الشركات المحتضنة كلا من شركة (باجر) المتخصصة فى الحلول اللوجستية للشحن والتخزين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركة (بيوت) المتخصصة فى منصات إدارة الأصول العقارية، شركة (فيكيلز) وهى شركة متخصصة فى حلول المركبات، شركة (ميدفاست) المتخصصة فى البرمجيات والخدمات الطبية مثل الكشف الطبى الافتراضى أو الكشف المنزلى من أطباء فى مختلف الاختصاصات مع المرضى مع تقديم خدمات الدفع الالكترونى والتقييم للأطباء مقدمى الخدمة.

كما تضم القائمة شركة (سايبرتوث) المتخصصة فى حلول برمجية للقطاع الطبى، وشركة (سمارت تيم) وهى شركة متخصصة فى حلول إدارة المشروعات والاتصالات الداخلية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتيح منصة (سمارت تيم) توزيع المهام على اعضاء الفريق ومتابعة ما تم إنجازه.

وضمت أيضا شركات، (نيكست إرا) المتخصصة فى تقديم حلول إدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، شركة (فسحة) العاملة فى مجال تقديم حلول تسويقية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع الترفيه والأغذية والمشروبات، وشركة (رعاية مصر) التى تقدم حلول برمجية للقطاع الطبى بالأخص أقسام الرعاية المركزة وأخيرا شركة (طابور) العاملة فى مجال حلول خدمة العملاء بالاعتماد على التحول الرقمى لحجز المواعيد مع خدمة العملاء بمختلف القطاعات كالبنوك والاتصالات.

يشار إلى أن بنك قناة السويس يشارك فى دعم مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية لمدة 5 سنوات، وذلك تحت بند المسؤولية المجتمعية للشركات والتى تهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفنى والإدارى بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين فى المنظومة الاقتصادية بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة القدرة التنافسية.

وبلغ عدد الشركات الناشئة والصغيرة التى تم احتضانها فى الدورتين الأولى والثانية لحاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية التى يرعاها بنك قناة السويس نحو 23 شركة، وتركزت أنشطتها فى مجالات برمجيات إدارة المشروعات والمتاجر الإلكترونية وإدارة العمليات والحسابات والتسويق الإلكترونى والشحن وخدمة العملاء.