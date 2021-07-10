الأمير هارى وميجان ينالان تكريما خاصا لعدم إنجاب أكثر من طفلين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، تم تسمية هارى وميجان بأنهما "قدوة بيئية" من جانب منظمة "Population Matters" الخيرية (الكثافة السكانية مهمة)، ومقرها المملكة المتحدة، والتى تقوم بحملات من أجل "مجموعة بشرية مستدامة".

وشكرت المنظمة الأمير هارى وميجان ماركل على قرارهما، الذى وصفته بـ"المستنير".

وقال متحدث باسم منظمة "Population Matters": "مع اختيارهما وإعلان عزمهما على قصر أسرتهما على شخصين، يساعد "دوق ودوقة ساسكس" فى ضمان مستقبل أفضل لأطفالهما وتقديم نموذج يحتذى به للعائلات الأخرى".

وتابع: "إن وجود عائلة أصغر يقلل من تأثيرنا على الأرض، ويوفر فرصة أفضل لجميع أطفالنا وأطفالهم والأجيال القادمة للازدهار على كوكب صحى".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة: "نحن نشيد بالدوق والدوقة لاتخاذهما هذا القرار المستنير، وللتأكيد على أن الأسرة الصغيرة هى أيضا أسرة سعيدة".

ومنحت منظمة "Population Matters" جائزة إلى 10 متلقين تقديرا لجهودهم للاحتفال باليوم العالمى للسكان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت.

ومنحت المنظمة كل فائز 500 جنيه إسترلينى للتبرع لمؤسسة خيرية من اختيارهم.

وكان الأمير هارى قال فى حوار سابق له مع مجلة "فوغ" أنه سيكون لديه وزوجته ميجان ماركل طفلين "كحد أقصى".

ووُلد ابنهما الأول، آرتشى فى مايو 2019، بينما استقبلا طفلتهما ليليبت "ليلي" ديانا فى شهر يونيو2021.