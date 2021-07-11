مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال

جدة - نرمين السيد - أطلق عدد من الطلاب بجامعة مصر الدولية، مشروع تخرج يهدف إعادة إحياء فن العرائس من جديد كوسيلة لرفع وعى الطلاب بطريقة سهلة، حيث جسدت 8 طالبات بالجامعة، شخصيتين خياليتين "كيكو وريكو"، بهدف رفع الوعى عن أهمية استخدام هذا الفن، كوسيلة تعليمية وترفيهية للأطفال فى مصر، وذلك عبر هذا المشروع، الذى تم اتخاذه كبوابة لإعادة تقديم فن العرائس من جديد كوسيلة للتعليم والترفيه فى مصر.





وأطلقت الطالبات الثمانية بقيادة محمد فوزى مؤسس ومخرج المشروع الذى حمل اسم "كيان ماريونت"، حملة اختاروا لها هذين الشخصيتين الخياليتين كواجهة للحملة للوصول إلى الأطفال، وصمموا لهم مواصفات شخصية معينة لجذب انتباه الأطفال، مجسدين هاتين الشخصيتين كأنهم فى رحلة فى عالم تم نسيانهم به، ويحاولون خلال الرحلة البحث عن منزلهم المفقود، وإيجاده، وسيأخذون فى رحلتهم الأطفال فى عدد من الحلقات كل منها تحمل رسالة وهدف أخلاقى يتم إيصاله للأطفال بشكل غير مباشر فى كل حلقة، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع، وهو تقديم الترفيه والتعليم للأطفال فى النهاية.

وقال محمد فوزى، مؤسس ومخرج مشروع "كيان ماريونت"، إن الحملة تهدف الوصول للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، لإظهار الطريقة المطورة الجديدة للتعليم والترفيه لرفع مستوى الوعى عن الفن الذى لم يشهده أطفال هذا الجيل، ومدى قدرة هذا الفن على مناقشة موضوعات حساسة لدى الأطفال بطريقة سهلة مبسطة، لا تستطيع أنواع الفن الأخرى مناقشتها، وبهذه الحملة يكون فن العرائس قد استطاع العودة مرة أخرى بشكل مطور، لافتًا إلى أن هذه الحملة قد تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعى، انستجرام، والفيسبوك، واليوتيوب، والتيك توك، موضحًا أنهم يسعون إلى إحياء هذا الفن، الذى قد تم إهماله فى مصر لفترة طويلة.

هذا وقد نشأ مسرح القاهرة للعرائس فى مصر حين قدمت فرقة العرائس الرومانية (تساندريكا) عام 1958، عرض الأصابع الخمسة، وعندما حازت على إعجاب الجمهور، اتجهت وزارة الإرشاد حينها فى عهد الوزير فتحى رضوان، بطلب خبيرتين من الفرقة الرومانية، ونشر إعلام بالصحف عن تكوين فرقة العرائس، ونجح 24 طالبًا تم تدريبهم على تحريك العرائس، ثم تم تصفيتهم إلى 9 فقط، وهؤلاء التسعة هم من قام على أيديهم مسرح العرائس، وعرضت أول مسرحية عرائسية فى مصر بعنوان "الشاطر حسن" تأليف صلاح جاهين، وعرائس الدكتور ناجى شاكر، ثم قدمت الفرقة عام 1960 مسرحية الليلة الكبيرة، تأليف صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوى، والتى مازالت تمثل عملا ضخما يحظى بإعجاب الجمهور حتى الأن.

ويعد فن العرائس فن قائم منذ الفراعنة الذين تميزوا بصنع عرائس لها مفاصل يمكن تحريكها، وقد قدمت أسطورة ايزيس وأوزوريس على شكل عرائس، وكانت لها أهمية كبرى لدى العامة لما بها من صراع بين الخير والشر والحب والوفاء، ومن أقدم عروض العرائس أيضا ذلك العرض الذى كان يقدم سنويا فى احتفال كبير بفيضان النيل، حيث يقدمون له عروسة غير أدمية كقربان للنيل كى يفيض.