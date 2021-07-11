صور- العبايات ذات الألوان الزاهية تشعل موضة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات على شراء العبايات الجديدة ذات التصميم الجديد والألوان المبهجة، وخصوصا خلال أيام الصيف.

وللظهور فى صورة جذابة خلال أيام العيد، يمكن الاستعانة بالعباية المزينة بنقوش الورود أو المطرزة بتفاصيل ملونة حتى تناسب أجواء العيد المبهجة، كما يمكن ارتداء الأحذاية ذات الألوان الزاهية.

ويلجأ البعض منهم إلى ارتداء القفاطين والجلباب ذات الألوان الزاهية مثل البرتقالى سواء فى المنزل أو خارجه، لأجل الحصول على إطلالة منعشة خفيفة.