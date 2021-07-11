بطريقة تلقائية.. تيك توك يستعد لحذف الفيديوهات العارية

جدة - نرمين السيد - ويسعى تيك توك لطرح السياسة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم تطبيقها على المستخدمين أولا فى كل من الولايات المتحدة وكندا، ثم فى باقى دول العالم تباعا، وفقا لموقع "Fox Business".

وتم اتخاذ التطبيق لذلك القرار لحذف مقاطع الفيديو المزعجة تلقائيا والسماح بتوفير تجربة أكثر أمانا للمستخدمين.

وقال إريك هان، رئيس قسم السلامة فى تيك توك بالولايات المتحدة بأنه سيكون لدى المشرفين المزيد من الوقت للتركيز على تنظيم مقاطع الفيديو التى تتضمن خطابات الكراهية والتسلط والمعلومات المضللة.