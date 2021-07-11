جدة - نرمين السيد - ونشأت آنا سيليزنيفا فى موسكو من أب روسى وأم أرمانية، وعشقت مجال الأزياء والموضة وشاركت فى العديد من عروض الأزياء. بدأت حياتها المهنية فى مجال عروض أزياء بعد توقيعها مع وكالة فى باريس. ولمع اسم عارضة الأزياء فى مجالها، بعد إطلالاتها الأنيقة وخفة حركتها لرشاقة قوامها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجمل صور للروسية آنا سيليزنيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.