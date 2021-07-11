على خطى سناب شات.. واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - وتعمل ميزة واتساب الجديدة على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط مع شعار جديد تم تصميمه داخل "واتسآب"، على شكل فقاعة، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وستكون صلاحية مقاطع الفيديو الصور لمرة واحدة فقط، بمجرد عرضها تختفى تلقائيا من على واتساب، كما ستتأكد إدارة التطبيق من أن تلك الميزة لا تصلح معها "لقطات الشاشة" أى لا يمكن للشخص الاحتفاظ بها على الإطلاق.

كما أنه من المتوقع طرح ميزة واتساب الجديدة خلال الفترة المقبلة على الإصدار التجريبى "بيتا" لتطبيق واتسآب على نظام تشغيل أندرويد.