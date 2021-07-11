من مطبخك.. وصفات لتفتيح بشرتك قبل العيد

جدة - نرمين السيد - ويمكن استخدام أدوات المطبخ الطبيعية لعمل الماسكات، لأجل تفتيح البشرة واستخدامها كبديل لمستحضرات التجميل.

ومن بين الوصفات الطبيعية التى تساهم فى تبييض البشرة خلال أيام العيد:

-ماسك قشر البرتقال وزيت اللوز:

نحتاج خلط ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع نصف ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون، ثم وضع الماسك على البشرة لمدة 10 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

-ماسك الزبادى والكركم:

من الماسكات المفيدة للبشرة الدهنية حيث تقوم بتبييض البشرة ومنع تراكم الدهون على الوجه.

ويجب إحضار نصف كوب من الزبادى وعليه ملعقة ليمون وملعقة عسل وملعقة كركم المخصص للبشرة، وخلطهم ثم غسل الوجه بماء فاتر وتجفيفه وبعدها وضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء.

-ماسك التفاح والعسل:

يفضل خلط قطع صغيرة من التفاح دون قشره المهروس مع عسل النحل، وشطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه، لوضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه، لأجل تنظيف مسام البشرة ومنع مشاكل البشرة وإضافة نوع من الجمال والنضارة.