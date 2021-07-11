- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وشهد احتفال مهرجان الفواكه "فى حب مصر" على شاطئ الفندق بمدينة الغردقة، عزف موسيقى بمشاركة عدد من السياح، وحرص بعض النزلاء المصريين من رواد الفنادق على التقاط الصور التذكارية لتوثيق الفرحة والانتماء للوطن.
وقال سعيد العتيق المدير التنفيذى لمجموعة فنادق سياحية شهيرة، إن هذه المهرجانات نوع من أنواع الترفيه فى ظل توقف المهرجانات ولتنشيط السياحة، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفندق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها وزارتى السياحة والصحة.
وأوضح العتيق، أن المهرجان لاقى إعجابا كبيرا، واستمتع النزلاء من رواد الفندق بالأغانى الهندية والعالمية.
فى حين أشار علاء الدين محمود مدير الفندق السياحى بالغردقة، إلى أن المهرجان اشترك فيه عدد من الشيفات، وتم استخدام فواكه الكانتلوب والتفاح والبلح، مع وجود شو للعرائس، مؤكدًا مشاركة النزلاء المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. فندق بالغردقة يقيم مهرجانا للفواكه لتنشيط السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.