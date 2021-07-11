صور.. فندق بالغردقة يقيم مهرجانا للفواكه لتنشيط السياحة

جدة - نرمين السيد - وشهد احتفال مهرجان الفواكه "فى حب مصر" على شاطئ الفندق بمدينة الغردقة، عزف موسيقى بمشاركة عدد من السياح، وحرص بعض النزلاء المصريين من رواد الفنادق على التقاط الصور التذكارية لتوثيق الفرحة والانتماء للوطن.

وقال سعيد العتيق المدير التنفيذى لمجموعة فنادق سياحية شهيرة، إن هذه المهرجانات نوع من أنواع الترفيه فى ظل توقف المهرجانات ولتنشيط السياحة، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفندق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها وزارتى السياحة والصحة.

وأوضح العتيق، أن المهرجان لاقى إعجابا كبيرا، واستمتع النزلاء من رواد الفندق بالأغانى الهندية والعالمية.

فى حين أشار علاء الدين محمود مدير الفندق السياحى بالغردقة، إلى أن المهرجان اشترك فيه عدد من الشيفات، وتم استخدام فواكه الكانتلوب والتفاح والبلح، مع وجود شو للعرائس، مؤكدًا مشاركة النزلاء المصريين.