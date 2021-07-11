فيديو.. نجاح أول رحلة سياحية مأهولة إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وانطلق ريتشارد برانسون برفقة ثلاثة ركاب آخرين وقائدين للمركبة لقضاء بضع دقائق فى الفضاء، فى رحلة يؤمل أن تشجع سياحة الفضاء الناشئة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وأقلعت طائرة قرابة الساعة 08،40 بالتوقيت المحلى (14،40 ت ج) من قاعدة سبايسبورت أمريكا فى ولاية نيو مكسيكو. وحلقت الطائرة لنحو 50 دقيقة قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها والتى ستشغل محركها الخاص حتى بلوغ الفضاء. وهبطت الطائرة فيما بعد بشكل ناجح تماما. ويقول خبراء إن رحلة شركة "فيرجن جلاكتيك" تمهد لعصر السياحة الفضائية. ووصلت "فيرجين جالاكتيك" إلى الفضاء لأول مرة عام 2018، مكررة هذا الإنجاز عام 2019 ومرة أخرى فى مايو الماضى، وفى كل مرة مع طاقم بسيط، حيث حصلت على إذن من إدارة الطيران الفيدرالية الشهر الماضى لبدء الانطلاق بعملاء.

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