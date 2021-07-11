جدة - نرمين السيد - ووفقا للهيئة فإن السيارة الجديدة، التى تتحول إلى قاعة طعام وغرفة نوم، تسمى (أيرو- Airo)، من تصميم البريطانى توماس هيثرويك، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج التجارى فى الصين عام 2023، ومن المخطط صنع مليون سيارة منها.
ولا يهدف التصميم الثورى الجديد للسيارة إلى معالجة مشكلة التلوث فحسب، بل يساعد أيضا فى حل "أزمة توفير مساحة وفضاء خاص يتواجد فيه الناس"، خاصة بعد انتشار فيروس (كوفيد-19).
أما منتقدوها فلم يقتنعوا أبدا بأنها يمكن أن تكون أكثر من مجرد نموذج لسيارة مبتكرة (ولن تدخل مرحلة الإنتاج التجارى).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن سيارة صينية جديدة لتنقية الهواء من الملوثات أثناء القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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