صور- أزياء مريحة للحوامل فى المصيف

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الحوامل إلى شراء الملابس والفساتين والتنانير الخفيفة التى تمنحهم إطلالة مريحة فى الصيف، وخصوصا عند الذهاب إلى المصايف.

ويتوفر للحوامل بعض الفساتين الأنيقة منها البيضاء القصيرة والتى تناسب الأجواء الصيفية لنعومة أقمشتها وأناقة قصتها.

كما يمكن ارتداء التنانير المشجرة مع تيشيرت، باختلاف أشكالها سواء كانت ضيقة أو واسعة طويلة أو ميدى وتنسيقها مع تيشرتات سادة أو مطبوعة، وتنسيقها مع حذاء رياضى أو ذو كعب عالى.

وتستعين بعض الحوامل بموضة الجمبسوت لأجل الحصول على إطلالة أنيقة طوال شهر الحمل سواء كان مقلم أو سادة أو ملونة وتنسيقها مع حذاء مسطح أو رياضى.

وأصبحت الفساتين المشجرة رائجة بشدة في صيف 2020، وتتوافر بقصات وستايلات متنوعة، منها القصير، الميدى، والطويل، كما تأتى بحمالات، وبأكمام منتفخة وغيرها، ويمكن تنسيقها إما مع حذاء رياضى لإطلالة كاجوال أو مع Slipper أنيق أو صندل ذو كعب عالى.