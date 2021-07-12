الرئيس التنفيذى لجوجل يحذر من تقييد الإنترنت المجانى والمفتوح حول العالم

جدة - نرمين السيد - ورأى بيتشاى فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن الذكاء الاصطناعى يُعد أعمق من النار والكهرباء أو الإنترنت، متوقعًا أن يحدث على مدار ربع القرن المقبل تطوران آخران يمثلان ثورة فى عالمنا: الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية.
وأضاف : "إننى أعتبرها أكثر التقنيات عمقًا التى ستطورها البشرية وتعمل عليها على الإطلاق".
ولفت بيتشاى إن جوجل أحد أكبر دافعى الضرائب فى العالم، وتلتزم بقوانين الضرائب فى كل بلد تعمل فيه.
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