طريقة جديدة لحماية طفلك من إدمان الألعاب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن الشركة طورت نظام التعرف على الوجه لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب الإلكترونية فى الليل "Midnight Patrol" أو"حرس منتصف الليل".

وتعمل التقنية الجديدة على منع من هم دون الـ 18 عاما من اللعب فى الفترة ما بين 10 مساء حتى 8 صباحا.

وتم دمج النظام فى أكثر من 60 لعبة من ألعاب "تنست" ويتمكن النظام الجديد من التعرف على وجه الأطفال وإحباط حيلهم للتغلب على قيود العمر.

وأكدت الشركة أنها تتعامل مع من يفشل أو يرفض التحقق من وجهه على أنه قاصر، ويبدأ بعدها تفعيل عدم الاتصال بالإنترنت.