للصور والفيديوهات.. واتساب تستعد لطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويجرى التطبيق تجربة ضغط الصور والفيديوهات فى النسخة التجريبية للهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، وفقا لموقع "WABetaInfo". وتساهم ميزة واتساب الجديدة فى توفير 3 خيارات خاصة بالصور وهى أن تكون ذات أفضل جودة أو توفير البيانات. وتساعد تلك الميزة على ضغط الوسائط المتعددة التى يستعينون بها، خصوصا إذا راودهم قلق ما بشأن سرعة الإنترنت أو حدود البيانات، وفى وسع المستخدمين أيضا إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة فى حال تجنب خيار الضغط "compression". ولم يكشف التطبيق عن موعد طرح تلك الميزة الخاصة بهواتف أندرويد.

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