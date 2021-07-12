دبى.. افتتاح أعمق مسبح للغطس فى العالم

جدة - نرمين السيد - ويتمكن هواة الغطس من استكشاف معالم تشبه مدينة غارقة، واستعمال عدد من أجهزة الألعاب التى تعمل بالعملات المعدنية تحت الماء. وأوضحت موسوعة جينيس أن مسبح دبى الجديد يعادل حجمه 6 مسابح أولمبية، لذا يعد أعمق حوض للسباحة فى العالم، وفقا لما جاء فى "رويترز". وتم تصميم المسبح على شكل محارة فى إشارة إلى تراث صيد اللؤلؤ فى الإمارات، هو أيضا أكبر استوديو تصوير سينمائى تحت الماء فى المنطقة. ويستكشف الغواصون مناظر طبيعية لمدينة غارقة مزودة بالصوت والإضاءة، كما توجد غرفتان جافتان مليئتان بالهواء فى الطريق إلى قاع المسبح. ويتمكن الزوار من ممارسة الغوص من خلال استخدام اسطوانة أكسجين أو من خلال الغوص الحر.

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