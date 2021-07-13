صورة .. عروس تعقد قرانها على زوجها فى المستشفى

جدة - نرمين السيد - وكشفت وسائل إعلام باكستانية أنه ما كان من عروسه إلا أن ركضت إليه مسرعة، وتزوجت منه داخل المستشفى، حيث تم رصد اللحظة التى وصلت فيها العروس إلى المستشفى للزواج من حبيبها القادم من إيطاليا، رغم إصابته فى حادث سيارة قبل زفافه.

وكشفت الصور التى تم التقاطها لـ عقد القران الفريد من نوعه جلوس العروس بالقرب من طاولة عقد القران، بينما كان العريس الباكستانى برفقة والدته جالسين على سرير المستشفى.

كان العريس الذى يدعى رضوان وهو من سكان بلدة دنكال فى منطقة جوجرانوالا فى البنجاب، بـ باكستان وعروسه ماريا، سيتزوجان فى 9 يوليو الجارى، لكن لسوء الحظ تعرض العريس لحادث سير وأصيب بكسر فى ساقه قبل الزفاف بيوم.

وبدلاً من تأجيل حفل الزفاف، قرر الزوجان جعل الحفل بسيطًا حيث جاءت العروس إلى المستشفى الخاص بالزى التقليدى مع أسرتها وأتموا عقد الزواج بعد الحصول على إذن من إدارة المستش