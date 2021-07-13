صور- HOBOTAMA.. بيض يابانى مصنوع من الفول

جدة - نرمين السيد - ويتكون HOBOTAMA من فول الصويا، ويشبه البيض المقلى المخفوق، ويتيح المنتج لمحبى الأغذية الصحية النباتية، الاستمتاع بمذاق البيض. بيع لعبة سوبر ماريو نادرة بأكثر من مليون دولار وقالت الشركة المنتجة لـ HOBOTAMA إن منتج البيض البديل يعد بديلا أساسيا للمشاكل التى تشكلها تربية الماشية والدواجن على البيئة.

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