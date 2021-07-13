صور.. طلاب حاسبات ومعلومات كفر الشيخ يبتكرون روبوتا ذكيا

جدة - نرمين السيد - ويقدم الروبوت، المشروبات للمترددين على المقاهى من خلال طاولة يتم وضع المشروبات عليها وتوجيهه لتقديمها، وذلك لمجابهة فيروس كورونا، ومساعدة أصحاب الأعمال المتضررين من الحظر أثناء انتشار جائحة كورونا للحد من الإصابات الناتجة من التعامل المباشر بين العميل والعمالة البشرية.

كما شارك فى تنفيذ المشروع 10 طلاب هم: "محمد سامى عبد الحميد، مصطفى كامل، ماجد شعيب، محمود عبد النبى، أحمد أحمد أبو فودا، محمد أحمد إسماعيل، عبدالرحمن رمزى دار، تقى أحمد، آية الشيخ، عائشة محمد"، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 15 ألف جنيه لتصنيع الروبوت الواحد.

جدير بالذكر أن الروبوت يعمل باستخدام تقنية IOT و RFID، ويقوم العميل بطلب الخدمة من خلال القائمة الإلكترونية، وعند قبول الطلب، يقوم جهاز المشروبات الذكى بتحضير المشروب، ويتبع الروبوت مسارًا مرسومًا على الأرض ويصل إلى الطاولة التى طلبها ويتوقف 10 ثوان، ويتبع الروبوت المسار مرة أخرى للعودة إلى النقطة الأولى حتى يستقبل طلبات جديدة.