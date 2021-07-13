صورة - جون سينا ​​ملطخ بالدماء فى أحدث ظهور

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر طرح الفيلم يوم 6 أغسطس المقبل، وهو من إخراج Gunn، ويشارك فى بطولته كل من مارجوت روبى وإدريس إلبا وجون سينا وجويل كينمان وبيتر كابالدى وفيولا ديفيس.
الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذى استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad فى فترة الثمانينات.
جون سينا من مواليد أبريل 1977، هو ممثل أمريكى من أصل إيطالي-إنجليزى، وعازف هيب هوب ومصارع محترف مسجل حاليًا فى شركة المصارعة العالمية الترفيهية المعروفة بـ WWE فى القسمين رو وسماكداون.
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