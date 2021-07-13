بمواصفات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy S22 Ultra

جدة - نرمين السيد - ويعتبر "Galaxy S22 Ultra" أول هاتف فى فئة هواتف الأندرويد الرائدة الذى سيأتى بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التى ستشهدها الكاميرا فى دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة، وفقا لموقع "GSMArena". ويأتى الهاتف الجديد لسامسونج بشاشة يبلغ قياسها 6.81 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، كما تكون محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus. أما بالنسبة لجودة شاشات هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهى معدلات غير موجودة حاليا فى الهواتف الذكية.

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