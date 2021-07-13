صور- مجوهرات خطفت الأنظار فى مهرجان كان السينمائى

جدة - نرمين السيد - البداية كانت مع بيلا حديد، التى خطفت الأنظار إليها من خلال قلادة على شكل رئة نسقت معها أقراط أذن مصنوعة من حجر الروبى الأحمر متدلية على شكل فروع الورود.

وظهرت الفنانة درة زروق، بقرط أذن مرصع بالألماس الأصفر، وخواتم ضخمة من الذهب الأبيض والألماس.

أما عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، ظهرت فى مهرجان كان بعقد من الذهب تم تصنيعه يدويا عام 2016 ضمن مجموعة 26 Vendôme، مستوحى من شكل الطاووس، بقطع فخمة لحوالى 850 ماسة مستديرة، ويتدلى من العقد قطعة ماسية من حجر السيترين بوزن 81.61 قيراط.

بينما ظهرت تايلور هيل بعقد أزرق مصنوع من حجر الفيروز الفخم، مرصع بأحجار الألماس صغيرة الحجم.

وظهرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاجا جابرى، بمجموعة مجوهرات ملكية.

وتميزت إطلالة ماهلاجا جابرى بالجمال والروعة.