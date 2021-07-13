إدارة الطيران الأمريكية توافق على إطلاق مؤسس أمازون إلى حافة الفضاء

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يشمل طاقم الرحلة الملياردير الأمريكى جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وشركة بلو أورويجين، وثلاثة ركاب آخرين. وذكر موقع ذا فيرج التقنى أن "بلو أوريجين" تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء فى الـ20 من الشهر الجارى، على متن صاروخ "نيو شيبارد"، والذى سيتم إطلاقه من موقع صحراوى بولاية تكساس.

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