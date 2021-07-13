آبل تطلق بطارية متنقلة لأجهزة آى فون 12

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن البطارية الجديدة تأتى بسعر 99 دولارًا، وتتضمن خاصية الالتصاق المغناطيسى بأجهزة "آى فون". وأشار إلى أنها تعمل على إصدارات "آى فون 12" الأربعة: (iPhone 12) (iPhone 12 Mini) (iPhone 12 Pro) (iPhone 12 Pro Max).

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