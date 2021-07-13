إنستجرام تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات التى تم اختراقها

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الأشخاص الذين لديهم حسابات تم اختراقها مسبقًا سيظهر لهم طلب عند تسجيل الدخول يستعلم عما إذا كانوا يريدون بدء فحص أمنى.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة تعمل على توجيه المستخدمين عبر خطوات الأمان، بما فى ذلك تأكيد الحسابات الأخرى التى تشارك معلومات تسجيل الدخول، ومراجعة نشاط تسجيل الدخول، وتحديث معلومات الاتصال الخاصة بالاسترداد باستمرار.