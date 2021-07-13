جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الأشخاص الذين لديهم حسابات تم اختراقها مسبقًا سيظهر لهم طلب عند تسجيل الدخول يستعلم عما إذا كانوا يريدون بدء فحص أمنى.
وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة تعمل على توجيه المستخدمين عبر خطوات الأمان، بما فى ذلك تأكيد الحسابات الأخرى التى تشارك معلومات تسجيل الدخول، ومراجعة نشاط تسجيل الدخول، وتحديث معلومات الاتصال الخاصة بالاسترداد باستمرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنستجرام تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات التى تم اختراقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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