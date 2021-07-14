فيديو- تجاوزت 49 إشارة مرور حمراء بسيارته.. صينية تنتقم من خطيبها السابق

جدة - نرمين السيد - انتقمت امرأة صينية تدعى "لو" من خطيبها السابق، بطريقة غريبة، حيث تعمدت تجاوز 49 إشارة مرور حمراء بسيارته لتتراكم عليه الغرامات المالية وتسبب له متاعب بعدما تركها وارتبط بأخرى.





ونشرت قناة "الغد"، القصة كاملة فى فيديو مصور، حيث طلبت "لو" من صديق لها أن يستأجر سيارة خطيبها السابق وقادتها فى جولات ماراثونية استمرت ليومين متعمدة ارتكاب المخالفات المرورية قبل أن توقفها الشرطة التى وجدت أن السيارة مسجلة باسم "كين". وعقب خضوعها للاستجواب اعترفت أنها وضعت خطة للانتقام منه بتسجيل غرامات مالية ضخمة على سيارته واتضح لاحقا أن مؤامرة الانتقام شملت تورط "تشو" الذى تلقى وعدا من الخطيبة الغاضبة بالارتباط به بدلا من صاحب السيارة.

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